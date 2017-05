"Dit is een groots opgezet offensief tegen een organisatie die altijd transparant handelt en de ambitie heeft om te tonen dat legaal cannabisgebruik perfect mogelijk is”, klinkt het bij Jos Van der Velpen, de advocaat van de voorzitster van vzwTrekt Uw Plant.

Volgens hem is het dan ook “zeer ongelukkig en verontrustend” dat de vereniging zo zwaar wordt aangepakt. “Ze worden op één lijn gezet met grote internationaal georganiseerde maffiose organisaties, terwijl ze gewoon op een kleine schaal cannabis willen verstrekken aan mensen in nood”, aldus Van der Velpen.

Volgens het Antwerpse parket is er wel degelijk meer aan de hand. “Dit is geen statement pro of contra legalisatie van drugs. We voeren een onderzoek naar de handel in verdovende middelen in vereniging, meer kunnen we voorlopig niet kwijt”, klinkt het. Volgens Van der Velpen zit er achter de vzw zeker geen businessmodel, maar hij sluit niet uit dat er hier en daar een lid is dat zijn of haar boekje te buiten ging. “Maar het bestuur heeft er alles aan gedaan om het systeem zo zuiver en zo transparant mogelijk te houden, daarom hebben ze hun ledenbestand ook beperkt tot 500”.