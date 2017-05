Huis beschoten en auto's uitgebrand in Berendrecht

In Berendrecht, Antwerpen, is er vannacht verschillende keren geschoten op een huis. Er zijn ook twee auto's uitgebrand. De eerste auto stond op de oprit van een huis. Volgens de politie is er ook geschoten.

