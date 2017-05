Vandaag blijft het droog met vrij veel stapelwolken in het binnenland en ook soms hoge wolkensluiers. Aan zee is het zonniger. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en aan de kust, en 20 of lokaal 21 graden in het centrum. Er waait een zwakke wind uit zuid tot zuidoost, krimpend naar oost. Aan de kust ontstaat er een matige zeebries uit het noordoosten.

Ook maandag blijft het droog en vaak zonnig. Soms verschijnen er wel hoge wolkenvelden en in de namiddag ook enkele stapelwolken. De vrij warme maxima liggen tussen 20 graden in de Hoge Venen en 24 of 25 graden in het centrum. De zuidoostenwind waait zwak tot matig. Aan de kust is er in loop van de namiddag kans op een noordoostelijke zeebries.

Dinsdag is het eerst zonnig met enkele hoge wolken. In de namiddag krijgen we meer wolken, eventueel met wat lokaal gedruppel. 's Avonds wordt het opnieuw droog en lichtbewolkt. De maxima schommelen van 18 graden aan zee, rond 21 of 22 graden in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen.

Woensdagochtend is het zonnig. Overdag verwachten we meer wolken met over het oosten mogelijk wat neerslag. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden. De zwakke zuidwestenwind wordt later matig uit noordwest. Donderdag wordt het meestal zonnig met maxima van 20 tot 25 graden, of lokaal wat meer.

Vrijdag is het opnieuw zonnig en warm met in vele streken maxima boven 25 graden. De oostenwind waait zwak tot matig. Zaterdag en zondag blijft het zonnig en zeer warm met maxima die lokaal kunnen oplopen tot 30 graden. Zondag neemt mogelijk de kans op neerslag toe.