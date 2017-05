Het is een bijna jaarlijks weerkerend fenomeen. Jeugdverenigingen maken zich zorgen over het gebrek aan beschikbare tenten om op kamp te gaan. Dat komt dan vooral omdat aanvragen bij de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK) geweigerd worden omdat de stock van de dienst is uitgeput. Vaak kunnen die jeugdbewegingen dan wel "gedepanneerd" worden door Defensie of door een bevriende jeugdbeweging.

Nu komt er mogelijk een einde aan het terugkerende tententekort. De uitleendienst krijgt er in juni namelijk 149 nieuwe tenten bij. Bovendien zijn voorlopig minder weigeringen dan vorig jaar."Het is nog vroeg om al definitieve conclusies te trekken", zegt N-VA-parlementslid Miranda Van Eetvelde, "maar we kunnen wel al een daling van het aantal weigeringen tegenover vorig jaar vaststellen. Eind maart 2016 waren er 1.066 aanvragen en 177 volledige weigeringen. Eind maart 2017 waren er 1.030 aanvragen maar ook maar 136 volledige weigeringen. Dat is een daling met 25 procent."

Van Eetvelde: "Ik maak mij sterk dat door de daling van het tententekort bij de ULDK, elke jeugdbeweging dit jaar wel ergens aan tenten zal geraken, is het niet bij de uitleendienst dan bij Defensie of een bevriende jeugdbeweging".

De N-VA-politica voegt er wel aan toe dat men niet op de lauweren mag gaan rusten. "In de toekomst zullen de inspanningen nog versterkt moeten worden want de ledenaantallen van de jeugdbewegingen blijven in stijgende lijn". Minister Gatz investeert al enkele jaren op rij in de aankoop van tenten. Een goede zaak, vindt Van Eetvelde. "We moeten ervoor zorgen dat de stock van de huidige tenten minstens op peil gehouden wordt."