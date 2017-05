Wie na Nieuwjaar een kind krijgt in de Canadese provincie Ontario, zal dat kunnen registreren met een geboortecertificaat dat niet weergeeft of het om een dochter of een zoon gaat. Op die manier kunnen transgenders op latere leeftijd een administratieve mallemolen vermijden om officieel van geslacht te veranderen. Ook voor intersekse baby's die geslachtskenmerken van de beide geslachten vertonen, kan deze manier van registreren een oplossing bieden.

Toch ziet Liesbeth Stevens van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen momenteel nog gegronde redenen om geslacht wél te registreren bij de geboorte. "Door dat niet te doen, maken we een groot deel van de bevolking onzichtbaar", zegt ze in "Bonus" op Radio 1. "Het is dan bijvoorbeeld veel moeilijker om onderzoek te doen naar de positie van vrouwen en mannen in de samenleving."

"Bovendien kunnen we helaas nog niet zeggen dat we in een gendergelijke samenleving leven waarin vrouwen en mannen dezelfde positie hebben. Het blijft dus belangrijk om geslacht op een makkelijke manier in kaart te brengen om vervolgens actie te ondernemen. Ik denk bijvoorbeeld aan de loonkloof. Het instituut brengt elk jaar een loonkloofrapport uit. Dat kunnen we eenvoudig door op basis van vrouwen en mannen te berekenen hoe groot die kloof is."