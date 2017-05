De overwinning van Stojákovic is behoorlijk opmerkelijk als u weet dat ze hier pas op haar elfde aankwam als oorlogsvluchteling uit Bosnië. "Toen we hier aankwamen, kon ik geen woord Nederlands. Er bestonden geen OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen, nvdr.), dus ik werd meteen in het gewone lager onderwijs gedropt", zei ze eerder in een interview met VRT Nieuws. "In het begin ging het zeer moeizaam, maar door veel Nederlandstalige boeken te lezen, werd mijn Nederlands beter en beter. Nederlands is een zeer moeilijke taal. Dat besef ik nu ik het zelf geef."

Ondertussen staat ze al zeven jaar voor de klas. "Ik vraag mijn leerlingen voortdurend wat ze missen in de lessen, maar denken later in het echte leven nodig te zullen hebben. Zo is het al voorgekomen dat ik les gaf over hoe je het best solliciteert voor een job, hoe je een aanvraag indient voor een studiebeurs, enzovoort.”

Hoewel ze op voorhand zei dat de nominatie op zich al een overwinning was, was ze vanmiddag bijzonder blij met de trofee. "Ik heb even geen woorden of leestekens."