Spectaculair ongeval in Ranst, geen gewonden

Bij het tankstation op de E34/E313 van Turnhout naar Antwerpen verloor een vrachtwagen in Ranst zijn oplegger. Die kwam dwars over de vier rijstroken te liggen. Een bus kon niet tijdig remmen en ramde de oplegger. Een personenwagen kwam ook nog in de vangrail terecht. Maar er raakte niemand gewond gelukkig. Het verkeer moest over de inloopstrook van het tankstation rijden.

