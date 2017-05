Voedselverspilling: wat kunt u eraan doen?

België is na Nederland de grootste voedselverspiller per inwoner in de wereld. Veel groenten en fruit worden weggegooid omdat ze er niet perfect uitzien. Maar die zijn nog goed eetbaar en bruikbaar. Een bedrijfje in Gent maakt met de lelijke groenten dipsaus. "Karrewiet" stuurde reporter Robin op onderzoek.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Voedselverspilling: wat kunt u eraan doen?

België is na Nederland de grootste voedselverspiller per inwoner in de wereld. Veel groenten en fruit worden weggegooid omdat ze er niet perfect uitzien. Maar die zijn nog goed eetbaar en bruikbaar. Een bedrijfje in Gent maakt met de lelijke groenten dipsaus. "Karrewiet" stuurde reporter Robin op onderzoek.