De discussie komt overgewaaid uit Nederland. Het Amsterdamse politiekorps overweegt om een hoofddoek toe te staan als onderdeel van het officiële politie-uniform. In onder meer Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is dat nu al het geval. Het voornaamste argument is dat er zo meer allochtone agentes kunnen aangetrokken worden, waardoor het korps representatiever wordt voor de bevolking.

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte heeft wel oren naar dat argument. "Ik ben er absoluut voorstander van dat we alles op alles zetten om de politiediensten representatief te maken voor de bevolking waarvoor ze diensten verlenen en als een hoofddoek daar nodig of nuttig voor is, dan mij niet gelaten", zei hij gisteren in "Terzake". Laat de lokale politiekorpsen beslissen of ze de hoofddoek toestaan of niet, luidde zijn pleidooi.

Voor Staatssecretaris Francken kan er echter geen sprake zijn van het toelaten van een hoofddoek voor agentes. "Zo zien vrouwelijke agenten er in Marokko en Turkije uit, beste Hans Bonte. Deel als je vindt dat politieagenten met hoofddoek ook bij ons NIET thuishoren", postte hij op Facebook bij twee foto's van agentes. De Facebookpost is intussen al meer dan 9.000 keer gedeeld.

Even later voegde Francken deze nuance nog toe: "Ter vervollediging: In Turkije mogen vrouwelijke politieagenten vanaf 27/08/2016 een hoofddoek dragen. Na de vermeende coup heeft Erdogan dat ingevoerd. Tot grote ergernis van veel Turkse dames. Holt Bonte Erdogan achterna?"

De politie is de bevoegdheid van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die is door Francken getagd in zijn Facebookbericht.