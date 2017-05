Zijn eigen familie weet ook vandaag nog niet dat hij homo is. Het is nieuws dat hij hen wil besparen. "Ze hebben al zo veel meegemaakt, zo veel verloren", zegt hij. Mijn intieme leven, mijn vader benaderen om hem te zeggen dat ik homo ben, was geen prioriteit."

Op zijn achttiende stak Mahmoud de grens met Turkije over. Hij vluchtte illegaal naar Istanbul, in de veronderstelling dat hij daar wel zou kunnen zijn wie hij is. De ontnuchtering volgde snel. "Syiërs zijn in Istanbul gedood om hun geaardheid", zegt hij.

Zijn familie heeft hij al die tijd niet meer gezien. Of hij ze überhaupt nog terugziet, kan hij niet zeggen. "Ik weet niet of mijn vader me zal aanvaarden of niet. Maar als hij dat niet kan, zal zijn leven geruïneerd zijn. Hij zal zichzelf beschouwen als iemand die zijn kinderen niet goed heeft opgevoed. En dat gevoel wil ik hem besparen, op zijn leeftijd."