Marc Goblet, die eind volgende maand om gezondheidsredenen afscheid neemt als algemeen secretaris van het ABVV, benadrukte dat het symbolisch is dat het "Muntplein" vrijdag rood kleurde. "Als we willen kunnen we de zaken veranderen. Geen enkele regering kan op tegen de colère in de straat. En tegen deze rechtse regering is er geen ander alternatief dan constante mobilisatie en reactie", aldus Goblet.

"Met deze regering is het ieder voor zich, en dan zijn het nooit de werknemers die winnen. We moeten solidariteit terugvinden, momenteel is iedereen tegen ons", aldus Goblet, die ook uithaalde naar ACV en ACLVB die vandaag afwezig bleven. "Aan de collega's van de andere bonden zeg ik: jullie moeten ook op straat komen. Jullie moeten je niet beperken tot persberichten om jullie boodschap kenbaar te maken."

Goblet hamerde tot slot op het belang van de openbare diensten. "Goede openbare diensten, dat is voor de burgers hun eerste koopkracht."