Guy Brusselmans en zijn vrouw hadden een tiental jaar geleden een kinderwens. Maar toen kreeg Guy te horen dat dat niet op een natuurlijke wijze zou lukken. "Dat was een serieuze shock. Ik was daar totaal niet op voorbereid", vertelt hij. Het koppel besliste toen vrij snel om beroep te doen op spermadonatie. Iets wat in ons land - in tegenstelling tot verschillende buurlanden - op anonieme basis gebeurt. "En dat was op dat moment een prettige gedachte dat het systeem anoniem was", aldus Brusselmans. "Het was geruststellend. Wat niet weet niet deert. Je hebt maar een gedachte: je wil een kind hebben."

"Op het moment dat de kinderen er zijn, is er ook helemaal geen probleem", gaat Guy Brusselmans verder. "Je bent hun vader en je ziet hen doodgraag. Maar dan ga je verder nadenken, verder lezen en met andere mensen praten. En dan besef je dat het eigenlijk heel normaal is dat sommige van die kinderen op een bepaald moment iets willen weten over de donor. Als mijn kinderen het ooit willen weten, vind ik het nu heel moeilijk om te verdedigen dat dat niet kan."

"In het begin ben je heel bang. Maar ik ben daar helemaal in geëvolueerd en ik denk dat heel veel andere ouders door een gelijkaardig proces", getuigt Brusselmans.