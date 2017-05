Daarnaast veroorzaken sociale media ook verslaving en een slaaptekort, zo blijkt uit het onderzoek. "Het gaat allemaal over beloning en bekrachtiging", zo klinkt het. "Vergelijk het met een bezoek aan het casino. Af en toe win je daar eens de jackpot, wat leuk is. De volgende keer dat je speelt, verwacht je hetzelfde, maar dat is zeker niet altijd het geval. En toch ga je blijven meespelen. Bij sociale media word je soms beloond met veel likes en reacties. Daar houdt iedereen wel eens van. Even later wil je er opnieuw iets opzetten omdat je verwacht dat het nog eens gaat gebeuren."

"Maar sociale media hebben ook gigantische voordelen", zo besluit Ponnet. "Er is veel interactie met elkaar en je weet waar anderen mee bezig zijn. Onlangs zag ik nog een mooi voorbeeld van een koppel dat een foto had genomen van elkaar en op Facebook had gezet. Zij vertelden tegen elkaar wat de reacties erop waren. Het is zeker niet allemaal negatief."