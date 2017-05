Met een brief naar de procureur van het Brusselse parket heeft het Bestuurscomité van de Kamer gisterenavond melding gemaakt van "mogelijke misdrijven". Het zou gaan om gesjoemel met de Pensioenkas van de Kamer, een vzw die het pensioen van de Kamerleden betaalt.

Concreet zouden twee ambtenaren zichzelf al zeventien jaar elke maand 500 euro uitbetalen als lid van de raad van bestuur van die Pensioenkas. Alleen komt die raad al een hele tijd niet meer samen. "Er zijn al jaren geen jaarrekeningen meer neergelegd, net als verslagen van raden van bestuur", zegt Kamerlid Inez De Coninck (N-VA). "En toch zijn de betalingen aan die ambtenaren blijven lopen." Een van hen is al sinds 2011 op pensioen, maar blijft tot op de dag van vandaag het bedrag ontvangen.

"Het is onthutsend dat zoiets kan, zeker in het huis waar de wetgeving wordt gemaakt", zegt het Kamerlid nog. "Het is mij een raadsel hoe dit al die jaren onopgemerkt is kunnen blijven."

Of er ook effectief misdrijven zijn begaan, daarover spreekt de Kamer zich niet uit. "We hebben melding gemaakt bij de procureur. Het is nu aan hem om te beslissen of hij er een onderzoek naar gaat voeren of niet."