Nu staan bussen en trams vaak te wachten aan het rode licht. Daardoor verliezen ze tijd en rijden ze niet meer volgens het boekje tot grote ergernis van de reizigers. Zij willen dat het openbaar vervoer stipter en betrouwbaarder is.

In Brussel gebruiken bussen en trams al een eenvoudig systeem om de verkeerslichten te beïnvloeden. In Vlaanderen is er een verouderd systeem met lussen in de grond. "Maar die bevinden zich op 2 à 300 meter voor het verkeerslicht. Dat is te ver, want als een bus of tram aan het licht komt is het effect van de lus die de lichten doet verspringen, vaak al weg waardoor iedereen stil staat." zegt Roger Kesteloot, gedelegeerd bestuurder van De Lijn in "Start je Dag" bij Radio 2 Antwerpen.