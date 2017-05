De Waele erkent het belang van de anonimiteit van de hulplijn. Volgens hem betekent dat niet dat hulpverleners bij alarmsignalen niet kunnen ingrijpen. "Er bestaat nu al zo'n anonieme lijn voor kindermishandeling. Als daar melding wordt gemaakt van een kind in nood, kunnen de medewerkers hun beroepsgeheim doorbreken om aangifte te doen bij politie of gerecht. De ervaring leert ons dat mensen effectief reageren als ze voelen dat er een kind in nood is, door misbruik dat aan de gang is of in de lucht hangt."

"De ervaring leert ook dat pedofielen blij zijn als ze onderschept worden, voor ze strafbare feiten plegen. Vergelijk het met iemand die op dieet is of wil stoppen met roken, en elke avond zijn goede voornemens herhaalt, in de hoop om niet in de fout te gaan. Elk slachtoffer van misbruik dat we op deze manier kunnen vermijden, is belangrijk", benadrukt De Waele. "Want een pedoseksueel die wordt opgepakt heeft soms tot wel 80 feiten op zijn kerfstok."