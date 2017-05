Hoewel de Belgische wetgeving in vele opzichten als een voorbeeld wordt beschouwd, pleit Unia voor verbeteringen. Het centrum formuleerde eerder deze maand na analyse van de antidiscriminatie- en antiracismewet nog 27 aanbevelingen. In grote lijnen vindt Unia dat de wetten tekortschieten voor bepaalde slachtoffers en dat ze in sommige gevallen te weinig armslag bieden.

Een van de verbeterpunten is de "feitelijke straffeloosheid van homofobe persdelicten". "Het is moeilijk te begrijpen dat iemand die vandaag op papier of via het internet aanzet tot haat, geweld of discriminatie van holebi's in de feiten niet vervolgd wordt. In tegenstelling tot het aanzetten tot racisme, is homofobe haatpraat niet gecorrectionaliseerd en blijft het de bevoegdheid van het hof van assisen. Dit beperkt de slagkracht van de antidiscriminatiewetgeving", zegt Keytsman.