Daarom ook zijn röntgenfoto's of scans zelden nodig. Want zelfs als de oorzaak van de rugpijn dankzij die beelden wordt achterhaald, is de behandeling toch altijd hetzelfde: gewoon blijven bewegen. "Eigenlijk worden die scans vaak gemaakt om de patiënt gerust te stellen, niet om diagnostische redenen", zegt Van Wambeke. "Wij raden artsen ook niet aan om per definitie medicatie voor te schrijven. En als de patiënt toch te veel pijn heeft, dan is het beter om ontstekingsremmers voor te schrijven dan paracetamol. Want in vele gevallen is paracetamol bij lage rugpijn een placebo: het stelt de patiënt gerust, maar vermindert niet altijd de pijn."

Het KCE raadt ook hulpmiddelen zoals korsetten en steunzolen af: het is niet bewezen dat die werken en het risico bestaat dat de patiënt door die hulpmiddelen te weinig zijn rugspieren traint.