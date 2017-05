Maak je je zorgen over je eigen gevoelens of gedrag of maak je je zorgen over de gevoelens of het gedrag van iemand in je directe sociale omgeving?

Stop it Now! - www.stopitnow.be – 0800/200 50 - gratis, anoniem en vertrouwelijk

De hulplijn is open op: dinsdag 15u-19u, woensdag 9u30-12u30 & vrijdag 13u-16u

De hulplijn is ook bereikbaar via e-mail: vragen@stopitnow.be