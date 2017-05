Amper 75 cent voor 500 gram, zoveel kosten de beste aardbeien op de veilingen. Spotgoedkoop, al is het nu ook weer geen diepterecord. "We hebben in het verleden al vaker moeilijke periodes meegemaakt", zegt directeur Gaston Opdekamp van de veiling van Hoogstraten, zeg maar het mekka van de Belgische aardbei, aan "De wereld vandaag". Maar hij erkent: "Dit is inderdaad een onmiskenbaar lage prijs."

Toch is het aanbod dit jaar niet opvallend groter dan anders. "Normaal gezien beleven we in mei een eerste piekperiode in het seizoen", zegt Opdekamp. "Eigenlijk is de aanvoer niet veel groter dan andere jaren, maar de afzet loopt een beetje vast."

Het evenwicht tussen vraag en aanbod is, kortom, een beetje zoek. De consument, in binnen- en buitenland (want twee derde van de aardbeien wordt uitgevoerd naar andere Europese landen, vooral Scandinavië) heeft blijkbaar nog niet veel zin in aardbeien. Dat heeft alles te maken met het overwegend druilerige voorjaarsweer. "Als het minder goed weer is, grijpen mensen minder snel naar een bakje aardbeien."

"Het is pijnlijk, het weegt op het rendement als je gedurende een periode je product aan een lage prijs moet verkopen", zegt de veilingdirecteur. Maar hij hij wanhoopt niet. "We zijn nog maar mei. Twee derde van het seizoen moet nog afgelegd worden", blijft hij optimistisch. "De hele zomer ligt nog voor ons."