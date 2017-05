Het lijkt nochtans even eenvoudig als briljant: als we tijdens de spits met zijn allen trager rijden op de autosnelwegen, dan zal het verkeer vlotter verlopen en zijn we sneller thuis.

Concreet: op bepaalde momenten van de dag, vooral tijdens de spitsuren, kan op filegevoelige plaatsen een limiet worden ingesteld van bijvoorbeeld 90 kilometer per uur. Als de wegen erg verzadigd is, kan de snelheid nog lager gebracht worden, naar 70 tot desnoods 30 kilometer per uur. Het resultaat, althans volgens het BIVV: de file in de spits neemt af met 30 procent, het aantal doden met 6 procent en de uitstoot van fijn stof met 7 procent. De gemiddelde snelheid van de voertuigen zou verhogen van 44 naar 57 kilometer per uur.