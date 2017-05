De verdediging wierp echter op dat de beklaagden zich van geen kwaad bewust waren. "De drie mannen hebben twee jaar lang gewerkt op vissersboten van een Chinees bedrijf in Sierra Leone in Afrika. De zeepaardjes kwamen in de netten terecht en werden nadien gedroogd. Omdat de Afrikanen er niets mee doen, mochten de Chinezen de zeepaardjes houden. Gedurende twee jaar hebben ze die zeepaardjes verzameld, vandaar dat ze er meer dan 2.000 hadden", verklaarde een van de advocaten.

De verdediging vroeg op het proces de vrijspraak, omdat de Chinezen niet wisten dat ze iets fout deden. "Ze wisten niet dat het illegaal was om zeepaardjes mee te nemen en in China is het een heel normale zaak om zeepaardjes te eten. Ze worden vooral als medicijn tegen rugklachten en andere kwaaltjes gebruikt. De kans op recidive is onbestaande. Ze weten nu dat ze fout waren en daar dient het strafrecht toch voor? Een celstraf van 18 maanden is veel te zwaar. Die mannen willen gewoon naar huis naar hun vrouw en kind."