Maar moet je van zoiets spijt hebben? En moet de nieuwe partner zich in zo'n geval bedreigd voelen? "Een ex is in ieder geval vaak bron van jaloezie en in relaties spelen dergelijke contacten vaak een negatieve rol", zegt relatiebemiddelaar Rika Ponnet in "De bende van Annemie" op Radio 1.

"Het probleem met een ex is dat die, zeker als er kinderen in het spel zijn, nooit verdwijnt. Hij of zij is, samen met de kinderen, een blijvende herinnering van het verleden van de man of vrouw waar je nu mee samen bent, ook van het relationele verleden", gaat ze voort. En creëert vaak een gevoel van onveiligheid. "Want die vorige relatie is dan wel afgelopen, ooit moeten er liefde en verbondenheid in het spel geweest zijn, en soms blijft dat ook zo, weet relatiebemiddelaar Ponnet. "Het is niet omdat we een relatie is afgebroken, dat die andere volledig weg is uit ons systeem."

Ze wijst erop dat iemand met wie je een intiem deel van je leven hebt doorgebracht, je ook mee vormt. "En we denken er niet meteen aan, maar als je lang intiem geweest bent met iemand, dan bepaalt die ook mee wat en hoe je volgende relatie zal zijn. Bijgevolg blijft die ex ergens deel uitmaken van je leven."