Het parket startte een onderzoek naar een 22-jarige kinderverzorgster nadat begin deze week ontdekt was dat ze een baby hard aangepakt had. Dat was ook op camerabeelden gezien. Bij het parket liep intussen ook een tweede klacht binnen en er zijn aanwijzingen dat er nog meer slachtoffertjes zijn. De kinderverzorgster werd op staande voet ontslagen. Ze werd in de loop van de week opgepakt, maar onder strikte voorwaarden weer vrijgelaten.

De uitbaatster zelf verklaarde gisteren via haar advocaten dat ze nooit iets verdachts opgemerkt had bij de kinderverzorgster. "Niemand had iets zien aankomen. Haar kleinkind gaat ook naar de crèche en werd verzorgd door de verzorgster in kwestie", zei haar advocaat gisteren op een persconferentie. Voorlopig wordt de uitbaatster behandeld als getuige of benadeelde persoon.