Op de superministerraad zondag over veiligheid en justitie is beslist om personeel in gevoelige sectoren te laten screenen door de Staatsveiligheid. Het gaat dan onder meer om de telecomsector, het openbaar vervoer, de farmaceutische sector en risicovolle industriebedrijven.

De schoonmaaksector vraagt nu zelf om ook in die lijst te komen. "Onze mensen worden heel dikwijls vergeten, maar zijn ook ook overal aanwezig", zegt Cloots in "De ochtend" op Radio 1. "Ze komen in overheidsgebouwen, banken, ambassades, Europese instellingen en noem maar op."

Zelf heeft de sector niet de middelen om zo'n screening te doen, luidt het. "Er is een wet op de privacy die we moeten respecteren. We beschikken over heel weinig informatie. Het zou voor ons heel interessant zijn mochten de overheidsdiensten ons informeren op het ogenblik dat we iemand aanwerven waar men problemen mee verwacht, die radicaliseert of bepaalde sympathieën zou hebben."

ISS heeft 10.000 mensen in dienst, onder wie 7.500 schoonmakers. "99,9 procent van die mensen doen hun werk goed en kunnen we vertrouwen, maar we weten natuurlijk nooit of er mensen zijn met kwade bedoelingen die via ons willen binnengeraken op een ambassade bijvoorbeeld", zegt Cloots. "We hebben vermoedens dat het kan. Er is weinig bewijs voor. Maar we hebben kennis van een geval waarbij we gewaarschuwd zijn door de overheid dat iemand aan het radicaliseren was."

"We trekken even aan de bel om te zeggen: vergeet ons niet", besluit Cloots.