In een reportage uit "Over eten" op Eén gisteravond bleek dat 60 procent van de jongeren tussen 12 en 18 jaar "energydrinks" drinkt, energiedrankjes dus. 18 procent doet dat bijna dagelijks, bijna 1 procent drinkt 1 tot 3 eenheden per dag. Reden om aan de alarmbel te trekken, vinden kindergastro-enteroloog Thierry Devreker (VUB) en cardioloog Catherine De Maeyer. En een verbod op energiedranken voor jongeren onder 16 jaar te bepleiten.

"Het gaat niet alleen om de cafeïne in dat soort drankjes, maar ook om de andere stoffen die erin zitten. Taurine, heel veel suikers. Die versterken nog het effect van de cafeïne, wat maakt dat het een probleem wordt", legde cardioloog De Mayer vanmorgen uit op Studio Brussel. "Het heeft gevolgen op het zenuwstelsel, de bloeddruk wordt hoger, het werkt hartritmestoornissen in de hand, vooral bij mensen die een onderliggend hartprobleem hebben, waar ze dikwijls nog niet van op de hoogte zijn. Wereldwijd zijn zo plotse overlijdens gelinkt aan het gebruik van energiedrankjes."

Voor volwassenen is er een aanbevolen limiet van 400 milligram cafeïne per dag, een paar koppen koffie. Voor kinderen en jongeren, die nog niet dat volwassen gewicht hebben, zit je met één zo'n blikje al boven die limiet. "Het is niet gezond dat een 13- of 14-jarige dat koopt, we mogen daar gerust iets restrictiever op zijn. In deze situatie vind ik dat we mogen nadenken over een verbod."

Als cafeïne zulke effecten heeft, waarom dan geen verbod op koffie of cola, vroegen luisteraars zich af. "Het zijn vooral de andere stoffen in die energiedrankjes die het effect van cafeïne nog versterken, stoffen die níét in koffie of cola zitten. Van koffie weten we dat er ook wel gunstige effecten zijn, maar die zijn er niet bij die energiedrankjes, omdat die 'gunstige' stoffen daar niet in zitten", zegt De Mayer. Ze waarschuwt er ook voor dat een light energiedrankje maar weinig verschil maakt.