De prijs van de goedkoopste huurwoningen steeg met bijna 9 procent, veel sneller dan de duurdere woningen, zegt het Vlaams Huurdersplatform. Maandelijks betekent dat een stijging van al gauw 31 euro, veel geld voor iemand die met weinig middelen moet rondkomen, zegt het Vlaams Huurdersplatform.

"De prijzen stijgen in het algemeen, we stellen nu vast dat dat vooral geval is in het onderste segment, de meer betaalbare woningen zeg maar. Het spel van vraag en aanbod is daar volledig uit evenwicht", zegt Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform in "De ochtend" op Radio 1. "De meer betaalbare woningen verdwijnen van de private huurmarkt, vooral de eengezinswoningen. Daarentegen zijn er heel wat nieuwbouwappartementen bij gekomen, die ook wat duurder zijn."

Gemiddeld betalen huurders in Vlaanderen 588 euro per maand. Toegespitst op het goedkoopste segment schommelt dat rond 520 euro. De afgelopen drie jaar zijn de huurprijzen in dat segment méér gestegen dan de levensduurte, zegt Verstichele. En dat baart het Vlaams Huurdersplatform veel zorgen.