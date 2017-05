Kleine olifantjes worden groot: Kai-Mook viert 8e verjaardag

Kai-Mook is vandaag 8 jaar oud. De olifant was in 2009 de allereerste olifant die in ons land werd geboren. Ze werd al snel een publiekslieveling van de Zoo in Antwerpen. Later is ze verhuisd naar Planckendael.

