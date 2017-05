Hoe gezond is verse soep? Om dat te weten te komen, trok Kobe Ilsen met een portie richting het labo. Onder leiding van Nathalie De Muer (UGent) werd daar het vitamine C-gehalte van de soep gemeten. "Vitamine C vind je in veel groenten terug en kan je beschouwen als een indicator", aldus De Muer. Anders gezegd: als er vitamine C inzit, zitten er zeker ook andere vitamines in de soep.

Conclusie na een eerste onderzoek: in de mengeling van rauwe groenten werd 17 mg vitamine C per 100 g teruggevonden. In de soep werd nog slechts 3 mg vitamine C per 100 g teruggevonden.

