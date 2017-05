“Volgens ons zijn er twee mogelijkheden", zegt de vakbondsman. "Ofwel hadden die voertuigen toevallig panne. En dat is problematisch. Een aantal van onze voertuigen hangt letterlijk met spuug en plaktouw aan elkaar, er is zelfs geen geld meer om ijzerdraad te kopen om ze te herstellen. En dat heeft ook gevolgen voor de bewakingsopdracht die we in de steden uitvoeren."

"De tweede mogelijkheid, is dat het een krachtig signaal was van de werkvloer, van misnoegde militairen. En dat is al even problematisch want dat zadelt onze politieke verantwoordelijken met een gigantisch probleem op. Want we weten dat de militairen én de middelen hebben én de training én het lef én de wil om een nog krachtiger signaal te geven. Maar het was absoluut geen actie die van de vakbond uitging.”