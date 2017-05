Definitief is de kaart nog niet. Van 16 mei tot en met 14 juli loopt een openbaar onderzoek. Tot dan heeft u als eigenaar de tijd om opmerkingen in te dienen. Dat kan via het online geoloket, op de website van Natuur en Bos. Er zijn in elke gemeente ook papieren formulieren beschikbaar. Daarna volgt een beslissing over definitieve bescherming.

"Maar wie daardoor te maken krijgt met een bouwverbod, kan pas een schadevergoeding krijgen na bestemmingswijziging naar waardevol en kwetsbaar bosgebied en dit kan al snel twee jaar duren. Eigenaars kunnen het waardeverlies dus slechts na verloop van jaren recupereren. Bovendien zal de schadevergoeding slechts een deel van het reële waardeverlies dekken", stelt de Confederatie Bouw.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) benadrukt dat het openbaar onderzoek nog loopt. "De bedoeling is dat als er zorgen zijn, er bezwaren worden ingediend. We zullen die met grote zorg bekijken voor we een definitieve beslissing nemen." Volgens de minister is het geen evidente zaak om de verschillende belangen -ontbossing tegengaan versus de rechten van de eigenaars- met elkaar te verzoenen. "De weg die ik wil bewandelen, is die van de redelijkheid."