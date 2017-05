Zomers warm vandaag: openluchtzwembaden openen nu al de deuren

In verschillende provinciale domeinen hebben zeiets sneller dan normaal het openluchtzwembad geopend. Ook in domein Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke is dat geval. Nu is het daar nog vrij rustig, maar dat wordt vanmiddag wellicht anders.

