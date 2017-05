Ik val tijdens mijn tocht door Vlaanderen van de ene verbazing in de andere. Heel wat asbestwerkers nemen vrijwillig grote risico’s maar er zijn er ook die daartoe worden gedwongen worden. Via mijn collega, televisiepresentator Thomas Vanderveken kom ik in contact met iemand die anoniem voor ons wil getuigen.

Die laatste neemt me mee naar enkele hallucinante plaatsen waar hij illegaal asbestafval heeft gedumpt. Onder druk van zijn baas die alle regels aan zijn laars lapt. Zijn werknemers moeten zonder degelijke bescherming asbest verwijderen en ’s nachts moeten ze het afval ook nog eens illegaal dumpen. Maakt niet uit waar. Overal in Vlaanderen. In de vuilbakken op parkings, langs de weg, in loodsen.