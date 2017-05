In de ongevallencijfers worden ongevallen met elektrische fietsen voortaan apart opgelijst. In 2016 gebeurden er in België ongeveer 730 ongevallen met zo'n elektrische fiets, dat is 8 procent van het totale aantal ongevallen.

Volgens Stef Willems van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) komt dat onder meer doordat de elektrische fietsen vooral bij oudere mensen populair zijn. "Als iemand van 25 jaar valt, dan heeft die persoon misschien een schram op zijn heup, ouderen daarentegen breken sneller hun heup. Zij hebben dus meer kans op verwondingen bij een verkeersongeval. Het heeft dus met de fysieke broosheid te maken", verduidelijkt Stef Willems in "Start je dag" op Radio 2 Antwerpen.