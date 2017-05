De actie "Hongersnood 12-12" heeft de voorbije maanden 9,52 miljoen euro aan giften opgehaald voor Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië. De federale regering beloofde het bedrag te verdubbelen, waardoor de totale som dus op 19,04 miljoen euro komt.

Het geld gaat naar ngo's ter plaatse die dringende humanitaire noodhulp bieden in de vier betrokken landen. Het gaat om het Rode Kruis en het Consortium 12-12, een samenwerkingsverband van Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam Solidariteit, Plan België en UNICEF België.

De Croo benadrukt dat de hulporganisaties "al het mogelijke doen om er de zwaar getroffen bevolking te helpen met onder meer de verdeling van voedsel en drinkwater, gezondheidszorg en de verbetering van de hygiëne".



De verdubbeling van de giften aan Hongersnood 12-12 brengt de directe humanitaire hulp die ons land vrijmaakte voor de vier getroffen landen op 34 miljoen euro. Daarnaast draagt België dit jaar 56 miljoen euro bij aan humanitaire organisaties zoals ICRC, OCHA, WFP en UNHCR die onder meer in die landen actief zijn. Volgende maand brengt De Croo zelf een werkbezoek aan humanitaire operaties in Zuid-Soedan, in de marge van een solidariteitstop in Oeganda.