Sinds sociale media bestaan, delen we allen lustig foto's van de leukste momenten in ons leven. Maar dat leven en meer bepaald het ouderschap is niet altijd even leuk, het is bij wijlen vermoeiend en knap lastig. De Opvoedingslijn wil de roze wolk nuanceren. Met de hashtag #notperfect wordt gevraagd eerlijke foto's te delen van problemen of hindernissen bij de opvoeding.

"Mensen hoeven zich niet te schamen voor het feit dat het al eens minder goed gaat, of dat je het soms gewoon even allemaal niet meer weet. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje", klinkt het.

Mediagezicht (en mama van twee zonen) Erika Van Thielen probeert al langer de roze wolk van het moederschap te doorprikken met haar blog. "Ik heb twee luide, bijzonder levenslustige kleuters, die overal opgemerkt worden, en niet zelden in weinig positieve zin. Ik durf geregeld hulp vragen: dat is geen schande. Op mijn blog deel ik ook de moeilijke kanten van het ouderschap, dat is voor mij niet meer dan normaal. Eerlijk duurt het langst, en levert ook meer op dan de schijn op te houden", zegt ze.