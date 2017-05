België is nu al actief in de strijd tegen mensensmokkel op de Middellandse Zee, maar er is momenteel geen wettelijk kader om daders te vervolgen. Daar wordt nu aan gewerkt samen met Italië.

Voor de nieuwe operatie zet ons land het fregat Louise-Marie (zie foto onderaan) in om mensensmokkelaars op te pakken. Daarna kunnen de daders vervolgd worden in Italië.

Volgens minister Vandeput en zijn Italiaanse collega vormt vooral Libië momenteel een probleem. Ze vinden dat de mensensmokkel ook binnen de territoriale wateren van Libië en in Libië zelf moet aangepakt worden, maar dat de stabiliteit in het land daarvoor ontbreekt.