Aan de opleiding, die morgen start, zullen alles samen bijna 600 islamleerkrachten deelnemen.

GO!-topvrouw Raymonda Verdyck sloeg de handen in elkaar met Ahmed Azzouz, inspecteur-islam, voor de opleiding. "Leerkrachten krijgen natuurlijk vragen over de interpretatie van de Koran. Op welke manier moeten de teksten begrepen worden? Leerlingen vinden ook filmpjes op YouTube, waar extremistische elementen in zitten. Door leerkrachten hier vaardig mee te maken, kunnen ze op het discours voortgaan."

Azzouz vindt de opleiding noodzakelijk: "Er zijn leerlingen islam die via het internet geïndoctrineerd worden. Ze krijgen een heel negatief discours te horen waarbij men probeert hen te isoleren van de maatschappij. Leerkrachten worden daarmee geconfronteerd. Volgens mij hebben leerkrachten toch een aantal inzichten nodig om antwoorden te kunnen geven. De vorming is écht nodig en komt goed op tijd." Cijfers over de indoctrinatie zijn er niet. "Maar het internet is wijd verspreid, dat is niet te onderschatten", zegt Azzouz.

Hij wijst erop dat een leerkracht islam het natuurlijk niet alleen kan oplossen. "Hij kan rekenen op zijn collega's, het CLB, enz.", aldus Azzouz. Verdyck zegt dat het thema zeker leeft: "Het zijn dingen die men bespreekt in een schoolomgeving." Opvolging is nog een andere zaak. Het is de bedoeling dat ook ouders en moskeeën worden gecontacteerd als er signalen zijn. "We gaan daar werk van maken", belooft Azzouz.