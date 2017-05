"De geïntegreerde politie beschouwt de controles op zwaar vervoer als een belangrijk aandachtspunt in België", zegt Koen Ricour, directeur van de federale wegpolitie. "De tachograaf is een toestel dat de rij- en rusttijden registreert, en fraude met dit apparaat vormt een groot risico voor de verkeersveiligheid. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld het ABS-remsysteem en de snelheidsbegrenzer wegvallen. Het spreekt voor zich dat dit zware gevolgen kan hebben voor de weggebruikers, een vrachtwagen staat immers niet zo snel stil en ongevallen met zwaar vervoer leiden niet alleen ernstig lichamelijk letsel of doden, maar veelal ook tot zwaar economische gevolgen door de files die dit met zich meebrengt."

Een ander voorbeeld van fraude is het gebruik van magneten of andere onderbrekers van de tachograaf, waardoor er zogenaamd "rust" geregistreerd wordt in plaats van "rijtijd". Chauffeurs die hierdoor teveel uren rijden en bijgevolg niet op tijd hun rust nemen, lopen het risico in slaap te vallen achter het stuur, met alle gevolgen van dien, aldus de directeur.

De grootscheepse controleactie van dinsdag gebeurt in samenwerking met experts uit Polen, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Ierland. "Die samenwerking zorgt ervoor dat kennis en goede praktijken worden uitgewisseld, waardoor de buitenlandse collega's up to date blijven rond de laatste nieuwe fraudetechnieken. De experts leren elkaar de laatste nieuwe technieken om de tachograaf te omzeilen."