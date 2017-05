Volgens gevangenisspecialist aan de KU Leuven Tom Daems is deze zaak uitzonderlijk omdat het nu niet gaat over geïnterneerden - personen met een psychisch probleem die een misdrijf gepleegd hebben - maar om twee gedetineerden. Het is de tweede keer dat België veroordeeld wordt voor zulke feiten, in 2014 was er een gelijkaardig arrest.

"Het uitzonderlijke is vooral dat ons land in het verleden al verschillende veroordelingen opgelopen heeft over de interneringskwestie. In dit arrest gaat het over de detentieomstandigheden van gewone gedetineerden. De toekomst zal uitwijzen welke gevolgen dit zal hebben, maar mij lijkt het dat die toch verregaand kunnen zijn. Er wordt vooral gekeken naar een aantal cumulatieve elementen: de overbevolkingsproblematiek, beperkte ruimte, waardoor heel wat andere gedetineerden die in gelijkaardige omstandigheden leven mogelijk ook - mét succes - gelijkaardige klachten zullen indienen bij het Hof."

Toch denkt Vincent Eechaudt van de UGent dat het niet zo'n vaart zal lopen. "Het Hof behandelt geval per geval en hier was er een samenloop van omstandigheden. Het ging niet enkel om te weinig plaats, maar ook over het roken en te weinig kans om buiten te komen. Als iemand op slechts drie vierkante meter moet leven, maar wel mag gaan wandelen, bezoek krijgt, en het duurt maar een week is er veel minder kans dat er een veroordeling komt. Ook moeten gevangenen eerst alle rechtsprocedures in België doorlopen hebben voor ze naar het Europees Hof kunnen stappen."