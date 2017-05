"We hebben al meermaals meegedeeld dat we bereid zijn te praten over oplossingen die ook de inwoners van Brussel dienen", stelde Feist. "Maar ik ben een beetje verbaasd dat we tot nu toe nog geen reactie kregen." Voor de topman staan alle pistes open. "Het is niet het aantal nachtvluchten dat een probleem is, maar wel het aantal decibels dat ze veroorzaken", stelde Feist. "Ik ben bereid daarover te praten. Ook tussen 6 en 7 uur 's ochtends kunnen misschien zaken gedaan worden die de inwoners van Brussel ten goede komen." Over welke maatregelen het precies zou kunnen gaan, wilde Feist niet zeggen.

Belangrijk voor de topman is dat de maatregelen kaderen in een globale oplossing voor de luchthaven. Voor "een reeks kleine maatregelen" past hij. De huidige toestand, waarbij het Brussels gewest pv's opstelt voor geluidsoverlast, maar de boetes pas binnen anderhalf tot twee jaar int, "creëert meer onzekerheid dan iets anders", stelde Feist nog. "Luchtvaartmaatschappijen krijgen een pv, maar ze kennen de hoogte van de boete niet. Die kan gaan van 600 tot 60.000 euro. Ze bellen me om te vragen welk bedrag ze in hun boeken moeten schrijven."

"We zijn bereid een constructieve dialoog aan te gaan met alle betrokken partijen om te komen tot een compromis waarbij de luchthaven kan groeien en de impact op de omwonenden vermindert", besloot Feist.