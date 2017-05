De advocate van de ouders, Karine Van Meirvenne, vraagt de vrijspraak. Ze erkent dat het kind stierf aan ondervoeding, maar betwist dat de ouders hun baby opzettelijk lieten ondervoeden. Volgens haar is het verhaal veel complexer en genuanceerder.

"Het parket is vrij streng en eerder kort door de bocht gegaan met de vordering van 18 maanden gevangenis voor de ouders die hun kind al verloren. De gezondheidstoestand van de baby ging met ups en downs, maar was niet verontrustend of zorgwekkend. Alleen de laatste dag is de toestand erg achteruit gegaan", laat Van Meirvenne weten aan VRT Nieuws.

Op 14 juni spreekt de correctionele rechtbank van Dendermonde zich uit.