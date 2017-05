Maar wat wordt er verstaan onder de juiste voeding voor een baby? "Dé referentie is moedermelk. Daar zit alles in wat een kind nodig heeft." Dat in tegenstelling tot alternatieve papjes als haver-, quinoa- en boekweitmelk.

Een alternatieve voeding kan wel degelijk goed zijn, maar voor volwassenen, benadrukt Mullie. "De grote troef van die notenmelk en andere is dat ze vetarm zijn. En we leven in een maatschappij waar veel volwassenen leiden aan overgewicht en obesitas. Dus voor die volwassenen is dat een zeer goed product. Maar baby's mogen we niet op dieet zetten, die hebben vetten absoluut nodig zowel voor hun weerstand, hun hersenen als voor hun algemene ontwikkeling. Vaak zitten er ook te veel eiwitten in zo'n alternatieve papjes."

En wat als een kind niet kan drinken door een allergie of lactose-intolerantie? "Dan moet de melk fel vergelijkbaar zijn met moedermelk. Mijn raad? Raadpleeg een specialist als er moeilijkheden zijn met het eten en beslis niet individueel."