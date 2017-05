Eisenhower, Kennedy en Johnson tonen weinig interesse in België en komen dan ook niet langs. Het is pas in februari 1969 dat met Richard Nixon er opnieuw een Amerikaanse president op bezoek komt. De eer voor ons land is dan ook groot, want het is de allereerste buitenlandse trip van Nixon die dan amper een maand in het Witte Huis huist. Nixon ontmoet bij zijn eerste bezoek toenmalig koning Boudewijn. Uiteraard is een audiëntie met Boudewijn niet het hoofddoel van de Amerikaanse president. Sinds 1967 is het hoofdkwartier van de NAVO immers in Brussel gevestigd en Nixon komt vooral daarvoor naar ons land.

5 jaar later komt Nixon opnieuw op bezoek. Dit keer bezoekt hij naast de NAVO ook opnieuw de koning en neemt hij zelfs tijd voor een aparte ontmoeting met toenmalig koningin Fabiola. Meer details over die audiëntie zijn niet bekend. Ook kersvers premier Leo Tindemans mag later tijdens het bezoek een handje schudden met de Amerikaanse president. Na ons land reist Nixon door naar Moskou, zijn laatste buitenlandse bestemming als president, want later die zomer moet hij aftreden wegens het Watergateschandaal.