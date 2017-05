De afgelopen tien jaar is het aantal ongevallen waarbij jongeren betrokken waren met een derde gedaald, van meer dan 10.000 in 2007 naar goed 6.700 vorig jaar. Dat is een forsere daling dan het totale aantal ongevallen, dat met 19 procent daalde.

Toch noemt het BIVV de cijfers nog altijd onrustwekkend: hoewel deze jongeren slechts 9 procent van de bevolking uitmaken, waren zij wel betrokken in 21 procent van de geregistreerde letselongevallen. Dat België nog werk heeft in vergelijking met de rest van Europa, blijkt ook uit het aantal jonge verkeersdoden: 122 jongeren per miljoen inwoners, tegenover 110 in Frankrijk en 47 in Nederland.