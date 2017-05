"Je kunt moeders niet genoeg in de bloemetjes zetten"

Het is moederdag vandaag, een dag waarop al wie dat nog kan zijn moeder extra verwent. Cadeautjes horen er wel bij, maar het is ook een dag om extra liefde te schenken aan de vrouwen die mama, moeke, of nog anders genoemd worden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Je kunt moeders niet genoeg in de bloemetjes zetten"

Het is moederdag vandaag, een dag waarop al wie dat nog kan zijn moeder extra verwent. Cadeautjes horen er wel bij, maar het is ook een dag om extra liefde te schenken aan de vrouwen die mama, moeke, of nog anders genoemd worden.