Smolders schrijft al sinds zijn puberjaren over technologie en media en over de impact van die twee. "Het zijn twee aspecten die ons leven beïnvloeden zonder dat we het zelf doorhebben. Daarom is het interessant om op lange termijn te onderzoeken wat die impact is."

En die blijkt veel groter en belangrijker te zijn dan we zelf denken, zeker op vlak van geneeskunde. Denk maar aan de smartwatch: "Mensen die het nu al gebruiken en die weten hoe zo’n toestel werkt, zullen er baat bij hebben. Ze zullen minder ziek worden en een langer en gezond leven leiden." Natuurlijk is er ook nog altijd een groep die die middelen en kennis niet heeft. Volgens Smolders zijn we te weinig met die mensen bezig. "Een ideale wereld op vlak van technologie is een wereld waarin technologie ons kan helpen bij de dingen waarmee we moeite hebben, zonder dat het de overmacht neemt. Er moet nog altijd een mogelijkheid zijn om uit te pluggen als dat nodig is. Maar we evolueren naar een maatschappij waarin je alleen nog maar digitaal kan bankieren of alleen nog maar online een afspraak kan maken met de huisarts. Toch moet die andere optie ook blijven bestaan of we creëren zelf een wereld waarin er mensen al dan niet tot de samenleving behoren. En iemand die digitaal uit de boot valt, is minder zichtbaar dan iemand die financieel arm is."