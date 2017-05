Freddy Pieters, voormalig voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank, is niet te spreken over de maatregel van de regering inzake de veiligheidsperiode voor de zwaarste misdaden, met name terrorisme en zware, seksuele misdrijven. De maatregel stelt dat een rechter bij zware misdrijven meteen beslist hoe lang iemand minimaal in de cel blijft. Doordat ze niet meer automatisch na een derde van de straf kunnen vrijkomen, kunnen zware criminelen langer in de cel gehouden worden.

Heel concreet ziet hij twee grote punten van kritiek. "Het blijft moeilijk om in de toekomst te kijken. Een grondrechter moet niet alleen bepalen of iemand schuldig is of niet, en daarbij een straf opleggen, hij zou ook nog eens moeten beslissen wanneer een veroordeelde opnieuw - vervroegd - kan re-integreren in de maatschappij. Het systeem zoals het nu bestaat, via de strafuitvoeringsrechtbank, is veel beter omdat de zaak opnieuw onderzocht wordt."

Daarnaast is het volgens hem niet bepaald een blijk van vertrouwen in de strafuitvoeringsrechtbank. "Bij de zwaarste gevallen zou de strafuitvoeringsrechtbank een ondergeschikte rol spelen, alsof er toelating nodig is van de grondrechter die bepaald heeft: "Het kan pas vanaf dán"."

"Naar mijn aanvoelen heeft de strafuitvoeringsrechtbank niet de naam om lichtzinnig over de vervroegde vrijlatingen te gaan. Het gaat meer om een reactie op een vraag om meer veiligheid vanuit de maatschappij over die vervroegde invrijheidstellingen."