Tekenaar Merho is niet geheel opgezet met de wijziging. "Ik prijs me gelukkig dat ik in mijn strip wel kan doen wat ik wil. Ik ben daar helemaal vrij in", zegt hij aan onze redactie. "Het Rode Kruis was eerst nochtans heel enthousiast, maar toen raakte de schets hogerop."

Merho vindt dat zijn oorspronkelijke schets past in de sfeer van zijn Kiekeboe-strips: "In een van mijn laatste albums heb ik een homohuwelijk verwerkt. Het had een leuk statement geweest voor de holebigemeenschap. Maar uiteindelijk is het véél belangrijker dat er 650.000 stickers zijn verkocht."