De slogan van de nieuwe campagne luidt "Vervang mij". Zes donoren die de komende maanden moeten afhaken, leggen in filmpjes uit waarom het zo belangrijk is dat iemand hun plaats inneemt. Rode Kruis-woordvoerster Ann Luyten benadrukt dat donoren vaak móeten afhaken, omdat ze bijvoorbeeld zwanger of ouder dan 71 jaar zijn.

Daarnaast is natuurlijk nieuwe donoren vinden, niet evident. "Zeven op de tien mensen heeft zelf ooit bloed nodig, maar slechts drie procent van de bevolking geeft bloed. De bloedvoorraad op peil houden is een constante strijd", zegt woordvoerster An Luyten in de kranten van Mediahuis. "Niemand stelt zich vragen hoe bloed in de ziekenhuizen raakt. Dat hoort bij deze tijd: mensen vinden dat normaal. De stap zetten is niet makkelijk. Mensen moeten uit hun zetel komen." Dat is ook dit jaar zo, al is de vraag naar bloed de voorbije jaren gedaald dankzij nieuwe, minder ingrijpende operatietechnieken. Daar staat dan weer tegenover dat de vraag naar bloedplaatjes en plasma stijgt door het toenemend aantal kankerpatiënten.

De situatie is bovendien vooral prangend tijdens de zomer. "Sommige bloedgevers zijn op reis, maar zelfs degenen die in België blijven, zien we in juli en augustus minder vaak. Wie op een terrasje zit of een barbecue houdt, blijft soms liever hangen dan naar een inzamelactie in de buurt te trekken", aldus Luyten. Maar ook daar speelt het Rode Kruis op in. "We zetten fel in op de kust met inzamelacties. We maken het de mensen zo makkelijk mogelijk. Promoteams gaan naar festivals om de doelgroep jongeren mee te hebben."

Registreren als donor kan op www.rodekruis.be/vervang-mij.